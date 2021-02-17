В Крыму назвали два условия для дружбы между полуостровом и Украиной

Украина в 2014 году вместе с Крымом лишилась и возможности добывать газ на "Черноморнефтегазе", который расположен в республике. Однако у Киева еще есть шанс на сотрудничество.

Украина в 2014 году вместе с Крымом лишилась и возможности добывать газ на "Черноморнефтегазе", который расположен в республике. Однако у Киева еще есть шанс на сотрудничество.

Властям необходимо выполнить ряд требований. Во-первых, отказаться от антироссийских санкций, а во-вторых — признать полуостров российским. Когда условия будут реализованы, Киев и Крым смогут вернуться за стол переговоров и прийти к соглашению с местным предприятием по добыче газа. Внимание на это обратил первый зампред Госсовета РК Ефим Фикс.

"В Крыму люди, а на Украине беспокоятся о "Черноморнефтегазе". Газ, который добывался этим предприятием до 2014 года, использовался только для нужд полуострова", — отметил он в интервью "Крым-24".

Оценивая вероятность восстановления торгово-экономических отношений с украинской стороной, Фикс напомнил о ее русофобской позиции, которая служит камнем преткновения для "здорового" диалога с Москвой. Странам предстоит пройти длинный путь для возобновления партнерства, резюмировал политик.