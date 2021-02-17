Власти Украины продлевают карантин в стране до 30 апреля

Руководство Украины приняло решение продлить общенациональный карантин до 30 апреля. Проект распоряжение уже принят правительством.

Руководство Украины приняло решение продлить общенациональный карантин до 30 апреля. Проект распоряжение уже принят правительством.

Кроме этого официальный Киев планирует вернуть цветовое обозначение регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. В "зеленых" зонах будут держаться минимальные ограничения. "Оранжевые" и "красные" субъекты останутся в состоянии более жестких мер.

"Проект постановления предполагает продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима ЧС до 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

По всей территории страны, начиная с 22 февраля будет установлен "желтый" статус. В будущем ранжирование будет скорректировано.