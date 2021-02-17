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5:17   17 Февраля 2021
Общество

Власти Украины продлевают карантин в стране до 30 апреля

Власти Украины продлевают карантин в стране до 30 апреля

Руководство Украины приняло решение продлить общенациональный карантин до 30 апреля. Проект распоряжение уже принят правительством.

Кроме этого официальный Киев планирует вернуть цветовое обозначение регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. В "зеленых" зонах будут держаться минимальные ограничения. "Оранжевые" и "красные" субъекты останутся в состоянии более жестких мер.

"Проект постановления предполагает продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима ЧС до 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

По всей территории страны, начиная с 22 февраля будет установлен "желтый" статус. В будущем ранжирование будет скорректировано.

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#украина #карантин #коронавирус

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