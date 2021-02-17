ООН призвала страны мира обеспечить "вакцинную солидарность"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма".

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Гутерреш будет выступать на предстоящем заседании Совбеза, который посвятят борьбе с коронавирусом и вакцинации. В своей речи он призовет государства к увеличению солидарности. Об этом информирует РИА Новости.

"Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить "вакцинную солидарность", по-настоящему покончить с "вакцинным национализмом", — Дюжаррик ответил на вопрос о том, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам стран.

Он также отметил, что каждое правительство заботиться о своем народе, так как это является его прямой обязанностью. Официальный представитель добавил, что в интересах каждой страны сделать так, чтобы все были привиты.