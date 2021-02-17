Россиян ожидает подорожание мяса птицы и яиц на 10%

Производители мяса птицы и яиц намерены оспорить розничные цены на рынке. Соответствующий документ уже направили в Минпромторг.

Производители мяса птицы и яиц намерены оспорить розничные цены на рынке. Соответствующий документ уже направили в Минпромторг.

По данным газеты "Известия", которая обратилась к Сергею Белякову из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), запрос производителей предлагает повысить отпускные цены на продукцию на 10%. Повышение цен необходимо на фоне распространения птичьего гриппа. Объем продукции сократился, а издержки птицеводов наоборот увеличились из-за высокой стоимости прикорма.

В свою очередь, в пресс-службе Минсельхоза заявили, что предпосылок для ощутимого россиянам роста цен на продукты птицеводческого хозяйства пока нет. Информацию о претензиях со стороны поставщиков также не подтвердили.