Трамп раскритиковал лидера республиканцев за обвинения в беспорядках

Экс-президент США Дональд Трамп резко раскритиковал лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла за обвинения в беспорядках в Капитолии.

Экс-президент США Дональд Трамп резко раскритиковал лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла за обвинения в беспорядках в Капитолии.

Трамп в своем письменном заявлении отметил, что Республиканская партия США никогда не будет уважаемой и сильной с политическим руководством в лице Макконнелла. Лидер республиканцев привержен статусу-кво, он не имеет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств.

"Митч — мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют", — заявил Трамп.

Экс-президент считает, что из-за Макконнелла республиканцы по итогам выборов перестали быть фракцией большинства. Он также выразил сожаление, что поддержал политика на выборах в Кентукки в 2020 году.