США найдут способы укрепить стратегическую стабильность с РФ — Блинкен

США и РФ быстро смогли договориться о продлении на пять лет ДСНВ, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

США и РФ быстро смогли договориться о продлении на пять лет ДСНВ, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен признает, что между странами есть разногласия, а США "обеспокоены поведением и действиями России". Однако по его словам, Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес.

Госсекретарь отметил, что стороны смогли быстро продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку это было в интересах обеих сторон. Он подчеркнул, что США рассмотрят и другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией.

"Хотя мы ясно говорим о действиях, которые они предпринимают, и которые являются вызовом нашим интересам и ценностям", — заявил госсекретарь США.

Вашингтон должен быть способным работать на два фронта, подчеркнул Блинкен. У США по-прежнему немало претензий к России.