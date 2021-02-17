Опрос показал, что более 40 процентов россиян считают себя талантливыми

Более 40 процентов россиян считают себя в какой-то степени талантливыми, но признают свои таланты только девять процентов опрошенных. Об этом говорят сведения опроса ВЦИОМ.

Более 40 процентов россиян считают себя в какой-то степени талантливыми, но признают свои таланты только девять процентов опрошенных. Об этом говорят сведения опроса ВЦИОМ.

Талантливыми себя считают 43 процента россиян. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще признают свои таланты. Большинство уверены, что их способности связаны с профессиональной деятельностью. Об этом пишет ТАСС.

О том, что у каждого человека есть явный или скрытый талант сообщили 86 процентов опрошенных россиян. Еще 80 процентов респондентов считают, что талант раскрывается в труде. Мнение 73 процентов соотечественников сходится в том, что для раскрытия и развития таланта нужны особые условия.