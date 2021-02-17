Эксперты ВОЗ затрудняются называть сроки окончания пандемии коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не решаются называть сроки окончания пандемии коронавируса в мире.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не решаются называть сроки окончания пандемии коронавируса в мире.

Такое заявление в эфире телеканала " Россия-1 " сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Чтобы назвать примерную дату, будут учитываться несколько критериев.

"Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога", — сообщила сотрудник ВОЗ.

Вуйнович рассказала, что предполагать окончание пандемии можно в случае, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она помешает нормальной работе системы здравоохранения. На сегодняшний день тяжело сказать, когда это произойдет, заявила Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде.