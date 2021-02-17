2:03 17 Февраля 2021Общество
Эксперты ВОЗ затрудняются называть сроки окончания пандемии коронавируса
Специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не решаются называть сроки окончания пандемии коронавируса в мире.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не решаются называть сроки окончания пандемии коронавируса в мире.
Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Чтобы назвать примерную дату, будут учитываться несколько критериев.
"Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога", — сообщила сотрудник ВОЗ.
Вуйнович рассказала, что предполагать окончание пандемии можно в случае, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она помешает нормальной работе системы здравоохранения. На сегодняшний день тяжело сказать, когда это произойдет, заявила Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде.