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2:03   17 Февраля 2021
Общество

Эксперты ВОЗ затрудняются называть сроки окончания пандемии коронавируса

Эксперты ВОЗ затрудняются называть сроки окончания пандемии коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не решаются называть сроки окончания пандемии коронавируса в мире.

Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Чтобы назвать примерную дату, будут учитываться несколько критериев.

"Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога", — сообщила сотрудник ВОЗ.

Вуйнович рассказала, что предполагать окончание пандемии можно в случае, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она помешает нормальной работе системы здравоохранения. На сегодняшний день тяжело сказать, когда это произойдет, заявила Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде.

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#воз #пандемия #коронавирус

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