Вступил в силу запрет на посещение Латвии для иностранцев и граждан с видом на жительство. Введенные карантинные меры связаны с тем, что государство проиграло "войну" коронавирусу.

Вступил в силу запрет на посещение Латвии для иностранцев и граждан с видом на жительство. Введенные карантинные меры связаны с тем, что государство проиграло "войну" коронавирусу.

Жителям страны приходится мерзнуть в очередях или заказывать еду онлайн, а препаратов для вакцинации и вовсе не хватает. Оказалось, что государство оказалось не способно преодолеть волну инфекции в стране. В связи с этим правительство обязано "обнулить" достижения прошлой весны, когда прибалтийская республика первой открыла в ЕС внутренние границы. В настоящий момент их обязаны закрывать.

Важно отметить, что обладателям права на долгосрочное проживание на территории страны также запрещено беспричинно въезжать в Латвию. Инвесторы ВНЖ покупали его с целью перемещаться по странам ЕС во время пандемии. В свою очередь, власти государства увеличили минимальную цену жилья, после чего сделали продление на пять лет платным. Теперь вложенные средства в открытие шенгенской зоной перекрываются карантинными мерами и невозможностью попасть на территорию страны. Стоит отметить, что в случае военного конфликта Балтики с Россией, все депозитные счета звезд арестуют.