Компания Pfizer подала пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса на Украине.

Компания Pfizer подала пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса на Украине.

Заявление по поводу скорого разрешения использования препарата сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что уже начались необходимые мероприятия для регистрации вакцины на территории страны. Препарат от коронавирусной инфекции разрешат применять на Украине уже в течение нескольких суток. Регистрация позволит беспрепятственно поставлять ее коммерческим компаниям.

Россия никогда не "дружила" с другими государствами "против кого-то", заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, представители новой администрации Соединенных Штатов призывали людей с подозрением относиться к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".