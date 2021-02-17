Очередные планы украинских властей по "возвращению" Крыма обречены на провал. Попытки Киева оказать давление на Россию через международные организации и другие страны бессмысленны.

Очередные планы украинских властей по "возвращению" Крыма обречены на провал. Попытки Киева оказать давление на Россию через международные организации и другие страны бессмысленны.

Парламент Украины обратился к мировому сообществу с призывом ужесточить санкции против Москвы, не признавать Крым российским и бороться с "милитаризацией" полуострова. Однако ни один разумный политик не будет идти против РФ, так как для него такой шаг сродни выстрелу себе в ногу, считает глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк", — добавил он.

Россия продолжит в рамках реализации своих интересов размещать на принадлежащих ей территориях военный контингент. Действия властей не выходят за пределы правового поля, кроме того, их поддерживают жители Крыма. Последние опасаются за безопасность границ из-за "дружелюбных" соседей в лице украинского правительства, отметил парламентарий.

После присоединения полуострова к России республика стала самой мощной отечественной военной базой. За семь лет боевой состав Черноморского флота возрос на 45%, обратил внимание командующий ВМС Украины адмирал Алексей Неижпапа.