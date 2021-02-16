Посольство РФ в Таллине оценило призыв Эстонии к введению новых санкций

Новое правительство Эстонии, к сожалению, заявило об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией. Об этом заявила пресс-служба российского посольства в Таллине.

Новое правительство Эстонии, к сожалению, заявило об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией. Об этом заявила пресс-служба российского посольства в Таллине.

В диппредставительстве прокомментировали принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно добавило негатив в отношения между двумя странами. Эстонские депутаты призвали ЕС создать эффективные санкции в отношении России, которая заставит ее отказаться от якобы агрессивных действий во внешней политики.

Российские дипломаты напомнили о словах президента России Владимира Путина, которые он произнес на онлайн-форуме "Давосская повестка дня 2021". Согласно заявлению российского лидера, "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков".

В посольстве отметили, что от таких заявлений Эстонии может пострадать атмосфера взаимовыгодного сотрудничества.