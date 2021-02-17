Рар: двойные стандарты ЕС по отношению к России выглядят лицемерием

Между Россией и Германией на региональном уровне полным ходом идет сотрудничество и конструктивный диалог, однако официальный Берлин говорит лишь о нарушении Москвой демократических ценностей.

Между Россией и Германией на региональном уровне полным ходом идет сотрудничество и конструктивный диалог, однако официальный Берлин говорит лишь о нарушении Москвой демократических ценностей.

На это несоответствие в российско-германских отношениях указал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, как раз сейчас проходит организованная внешнеторговой палатой германо-российская конференция по экономике, участие в которой принимают российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также немецкий министр экономики Петер Альтмайер. В ходе мероприятия звучат только восторженные заявления о том, как развивается экономика и какие в связи с этим открываются возможности.

«Русский посол в Германии выступает на региональном уровне, особенно в старых землях ГДР, там просто фирмы тянутся в Россию, и все это будет очень быстро восстановлено. Там один оптимизм, — рассказал Рар в эфире телеканала «Россия 1». — А с другой стороны, если послушаешь на федеральном уровне, если послушаешь в ЕС, то ЕС не хочет с Россией иметь прагматических отношений, а хочет говорить по ценностям».

По словам политолога, ему самому иногда кажется, что он страдает шизофренией, потому, что ситуация выглядит, как откровенное лицемерие.

Одновременно с этим Рар выразил уверенность в том, что российский газопровод «Северный поток – 2» в конце концов будет достроен. По словам эксперта, он находится под хорошим впечатлением от прошедшей конференции, в ходе которой самые авторитетные люди заявили, что проект будет реализован.

К тому же, добавил Рар, российско-германское сотрудничество находится на очень высоком уровне, и об этом нужно говорить на всех площадках. В условиях холодной зимы европейцы неожиданно обнаружили, что их подземные хранилища газа заполнены лишь на одну треть – газа не хватает. Хотя в прошлом году в это же время хранилища были заполнены на 80%

«Срочно нужен газ, и все говорят, а как получать газ из России? И Россия сейчас начинает качать через Украину большие объемы газа, чтобы Европа не замерзла. Вот это сотрудничество, на это надо обращать внимание», — подчеркнул немецкий политолог в заключение.

Напомним, накануне Александр Рар высказал мнение, что американцы, которые ранее яросто выступали против достройки российского газопровода «Северный поток — 2», поняли наконец, что не смогут этому помешать и махнули рукой. При этом, по мнению Рара, Соединенные Штаты по-прежнему планируют оказывать давление на Европу в вопросе ее энергобезопасности, и рассчитывают использовать российский газ, как политическое оружие против самой России. Но немцы, по словам политолога, от этой идеи Вашингтона не в восторге.