Сатановский описал стратегию, которая обеспечивает России устойчивость

Несмотря на огромное количество написанных материалов о том, что у России нет ни стратегии, ни идеологии, на самом-то деле стратегия есть.

Несмотря на огромное количество написанных материалов о том, что у России нет ни стратегии, ни идеологии, на самом-то деле стратегия есть, просто она не так оформлена, не так упакована и вообще не выглядит так, как должна выглядеть стратегия.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, отмечая, что разные «гуру» пытаются придумать для России различные стратегии, исходя из того, чего хочется лично им.

«Кто на Китай ссылается, кто на Турцию, кто на Запад… Одним хотелось бы, чтобы Россия восстановила контроль если не над всем пространством Российской империи или хотя бы бывшего СССР, то над "славянским православным миром", — перечисляет эксперт. — Другим мила память о патриархальной монархической старине, которой, правда, никогда в реальности не существовало, но кого когда такие мелочи волновали?».

Есть, по словам Сатановского, и такие, кто упорно хочет, чтобы Россия стала часть западного либерального мира, и их не волнует, какую цену за это пришлось бы заплатить, и что осталось бы от страны.

При этом политолог отмечает, что на самом деле не нужно ничего выдумывать, потому что у России уже есть стратегия. Эта стратегия, несмотря на то, что она никак не оформлена и под ее продвижение не выделяются бюджеты, заключается в восьми простых пунктах.

Первое – отбить любые попытки развалить или ослабить страну, которые предпринимаются изнутри и извне.

Второе – Нарастить оборону и сделать запасы на будущее, не разорившись при этом, а также не позволить обнулить российское влияние в стратегически важных регионах.

Третье – Поддерживать отношения со всеми, в то же время, не принимая ничью сторону. И четвертое – ни с кем не разрывать контакты и пользоваться любой возможностью, чтобы сменить сильных врагов на слабых и предсказуемых.

«Мало? Ну, едем дальше. Никакой теории ни по какому поводу. Только практика. Теории про славянское, православное, постсоветское и прочее единства — в ** (далеко-далеко - прим.ред.). Или на партнера можно положиться, или нет. Все остальное — лирика. Это пятое», - подчеркивает эксперт.

Шестое – никто никого не должен учить жить или читать лекции по управлению чужой страной, также как и не должен провоцировать волнения, поддерживать или устраивать революции, вводить санкции.

Седьмое – никто не должен ни от кого требовать чего-либо в области расовых, сексуальных, гендерных, политических и любых других девиаций. А все ЛГБТ-браки, гей-парады, трансгендеры, секты и религиозные радикалы, если уж так сильно хочется, пусть оставляют исключительно для собственного пользования.

Благодаря реализации этой стратегии, считает Сатановский, можно получить нормальное, устойчивое и в меру консервативное государство, в котором, конечно, нужно будет продолжать бороться с коррупцией, бюрократией, преступностью и прочим. Но хотя бы не будет всей этой дури, прущей со всех сторон – и с Запада, и с Ближнего Востока, и из Африки (хотя оттуда в основном прут в Европу за пособиями, отмечает политолог).

«Кстати! Контроль за границами. Восьмое и более, чем актуальное. А то страны не останется, — подчеркивает Сатановский в заключение. — Кто хочет покончить со своей страной, пожалуйста. Но это к Байдену, Макрону, Меркель, Джонсону и прочим гениям стратегии».

В России же, по его словам, живет традиционный, примитивный народ – северные варвары, которым уже надоело бросаться из крайности в крайность.