Студию танцев открыли в сожженном Доме профсоюзов в Одессе

Первый этаж Дома профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года украинские националисты сожгли заживо несколько десятков человек, отдали студии хореографии.

Первый этаж Дома профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года украинские националисты сожгли заживо несколько десятков человек, отдали студии хореографии.

Занятия в студии уже начались, что вызвало возмущение и шок помнящих трагедию жителей города и родственников погибших, сообщает ФАН.

"Здесь сожгли десятки невинных человек, убили жестоко, а теперь тут будут танцы!" — рассказала в беседе с корреспондентом агентства Юлия Николаевна.

Люди до сих пор собираются около Дома профсоюзов, чтобы почтить память 48 убитых одесситов и отдать дань уважения более 200 пострадавших, которые получили тяжелые травмы. В разбитых окнах здания до сих пор можно увидеть обгоревшую мебель и следы копоти на стенах. Считается, что количество жертв может быть гораздо больше, однако эти сведения не удалось подтвердить, расследования трагедии так и не провели.