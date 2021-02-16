США заявили о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"

Позиция администрации США по "Северному потоку — 2" не изменилась, это плохая сделка для Европы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Позиция администрации США по "Северному потоку — 2" не изменилась, это плохая сделка для Европы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Позиция по "СП-2" была и остается неизменной. Байден сообщал, что этот проект является "плохой сделкой", потому что якобы разделяет Европу, оставляя ее и Украину уязвимой для действий России. Этот проект противоречит всем европейским целям в сфере энергетики и безопасности. Об этом Псаки заявила, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций после просьб со стороны Германии.

США следят за завершением строительства газопровода. Вашингтон также намерен при условии проведения сертификации проекта рассмотреть вопрос расширения санкций. По словам Псаки, санкции являются лишь одним из нескольких инструментов для обеспечения энергобезопасности.