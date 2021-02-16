Камалу Харис подозревают в звонках лидерам стран от лица президента США

Вице-президент США подозревается в телефонных звонках мировым лидерам от лица президента Джо Байдена.

Вице-президент США подозревается в телефонных звонках мировым лидерам от лица президента Джо Байдена.

На днях Белый дом опубликовал пресс-релиз, который посвящен телефонному разговору между Камалой Харрис и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме этого, американский политик проводила переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает издание The National Pulse.

В сообщении издания делается акцент на том, что подобная ситуация достаточно странная. Такие поступки ставят под вопрос способность Байдена выполнять свои обязанности в качестве президента, подчеркнули журналисты.