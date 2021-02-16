Гемпель назвал украинский план по возвращению Крыма лишенным смысла

План властей Украины использовать международные организации и другие государства для возвращения Крыма является бессмысленным.

План властей Украины использовать международные организации и другие государства для возвращения Крыма является бессмысленным.

Такое заявление сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости. Перед этим украинский парламент призвал мировое сообщество к усилению давления на Москву для противодействия "милитаризации" полуострова.

"Никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк", — заявил Гемпель.

Дипломат напомнил, что Москва действует в правовом поле. Россия сама будет решать, где и в каком количестве размещать своих военных. Сами крымчане, по словам Гемпеля, выступают за безопасность границ из-за "дружелюбных соседей в лице властей Украины".