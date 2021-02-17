Прилепин: в США хотят разбавить Шекспира, как на Украине уже разбавили Гоголя

Россию не удивляет инициатива американских преподавателей отказаться от изучения «неполиткорректных» произведений Шекспира, после того, как Украина давно уже лишила себя собственной литературы.

В России никого не удивляет инициатива американских преподавателей отказаться от изучения «неполиткорректных» произведений Уильяма Шекспира, после того, как соседняя страна – Украина – давно уже лишила себя собственной литературы.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский писатель и политик Захар Прилепин, комментируя призыв группы американских учителей, убрать произведения Шекспира из образовательной программы.

«Речь в этих произведениях идет о превосходстве и колонизации белыми», — заявили учителя-антишекспирщики, которые объединились в группу #DisruptTexts.

Эти учителя призывают удалить или подвергнуть резкой критике основные элементы западной литературы. Кроме того, они считают, что внимание читателей Шекспира следует заострить на «превознесении белых» в мышлении драматурга.

«Если Шекспира и нужно преподавать, то тексты следует представить как "разбавленные версии оригинала" или сопроводить альтернативной позицией, подчеркивающей расовую терпимость», — цитирует Прилепин предложение американских учителей.

Например, учительница средней школы из штата Нью-Джерси Сара Малхерн Гросс разбирает со своими учениками, читающими «Ромео и Джульетту», «токсичную мускулинность» произведения.

Комментируя эти сообщения, Захар Прилепин отмечает, что в России никого подобным уже не удивить. Подобным преподаванием «разбавленной версии оригинала» давно уже занимаются на Украине – где из «Тараса Бульбы» Гоголя извлекли все пророссийские пассажи, чтобы украинские школьники не узнали, что автор вложил в уста главного героя призывы воевать за русского царя и Россию.

После всех попыток «украинизировать» Михаила Булгакова и Виктора Некрасова из биографий этих писателей и их произведений старательно вычищают всю иронию по поводу идеологии «украинства».