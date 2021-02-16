Инструкторы из РФ сопровождают грузовики из Боали в столицу ЦАР

Восстановленное движение по федеральной трассе RN3 продолжает усиливаться, заявил премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фирмен Нгребада.

Восстановленное движение по федеральной трассе RN3 продолжает усиливаться, заявил премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фирмен Нгребада.

По его словам, движение восстановили в результате контрнаступления правительственных войск ЦАР. Помимо этого, отмечается, что колонна из 40 грузовиков, вышедшая накануне из Буара, с успехом преодолела Боали и направилась в Банги.

Российские инструкторы сопровождают тяжелогрузы на всем протяжении трассы Банги – Белоко. Отмечается, что патрулирование автомагистрали осуществляется и с земли, и с воздушного пространства.

Кроме того, Нгребада подчеркнул, что попытка заключить столицу ЦАР в продовольственную блокаду, которую предприняли радикалы из "Коалиции патриотов за перемены", провалилась, пишет ФАН.