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20:41   16 Февраля 2021
Политика

Инструкторы из РФ сопровождают грузовики из Боали в столицу ЦАР

Инструкторы из РФ сопровождают грузовики из Боали в столицу ЦАР

Восстановленное движение по федеральной трассе RN3 продолжает усиливаться, заявил премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фирмен Нгребада.

По его словам, движение восстановили в результате контрнаступления правительственных войск ЦАР. Помимо этого, отмечается, что колонна из 40 грузовиков, вышедшая накануне из Буара, с успехом преодолела Боали и направилась в Банги.

Российские инструкторы сопровождают тяжелогрузы на всем протяжении трассы Банги – Белоко. Отмечается, что патрулирование автомагистрали осуществляется и с земли, и с воздушного пространства.

Кроме того, Нгребада подчеркнул, что попытка заключить столицу ЦАР в продовольственную блокаду, которую предприняли радикалы из "Коалиции патриотов за перемены", провалилась, пишет ФАН.

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#цар #банги #Нгребада

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