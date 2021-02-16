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20:23   16 Февраля 2021
Политика

Сайты с недостоверной информацией о преступлениях смогут блокировать в РФ до суда

Сайты с недостоверной информацией о преступлениях смогут блокировать в РФ до суда

Роскомнадзору хотят разрешить внесудебную блокировку сайтов, содержащих недостоверную информацию о совершении преступления. Этот законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Авторы инициативы хотят сделать возможным ограничение доступа к ресурсам, порочащим честь и достоинство человека, подрывающим его репутацию путем публикации материалов с обвинениями лица в совершении преступления.

Основанием для блокировки послужит заявление в прокуратуру. В тексте документа также предлагается обозначить список необходимых документов, которые должны подтвердить недостоверность распространенной информации. Прокуроры рассмотрят заявку лица в течение десяти дней. В случае подтверждения факта публикации искаженных сведений документ перейдет на рассмотрение генпрокурору РФ. Он выдаст заключение в пятидневный срок. Если доказательства заявителя будут признаны весомыми, Роскомнадзор по решению генпрокурора примет меры по удалению соответствущего материала или заблокирует ресурс, если тот не выполнит предписания ведомства.

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#роскомнадзор #сайт #блокировка

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