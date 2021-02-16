Победительница "Мастеров гостеприимства" организовала пенсионерам поход на Байкал

Елена Алиева, ставшая победительницей первого сезона конкурса "Мастера гостеприимства", организовала пеший переход по льду Байкала для московских пенсионеров.

Елена Алиева, ставшая победительницей первого сезона конкурса "Мастера гостеприимства", организовала пеший переход по льду Байкала для московских пенсионеров.

Алиева уже не в первый раз проводит подобные выездные мероприятия для людей старшего возраста. Благодаря участию в конкурсе Елена смогла дать толчок новым форматам и маршрутам путешествий для пожилых людей. В феврале ей удалось организовать групповой пеший переход пенсионеров по льду Байкала.

"Участники прошли два дня пути, более 40 километров в сложных погодных условиях, ночевали в спальных мешках на станции Середина. Главное, что все мы получили, — радость от достигнутой цели, осуществление задуманного и новые мечты о новых путешествиях", — рассказала Алиева.

Участники экспедиции тоже поделились своими впечатлениями от похода. Так, Ирина Лесникова призналась, что осуществилась ее мечта, которую она долгое время не могла реализовать из-за работы. Другая участница Елена Зозуля рассказала, что для нее переход стал потрясением, однако ею теперь гордятся и дети, и внуки.