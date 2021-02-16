Победительница "Мастеров гостеприимства" организовала пенсионерам поход на Байкал
Елена Алиева, ставшая победительницей первого сезона конкурса "Мастера гостеприимства", организовала пеший переход по льду Байкала для московских пенсионеров.
Алиева уже не в первый раз проводит подобные выездные мероприятия для людей старшего возраста. Благодаря участию в конкурсе Елена смогла дать толчок новым форматам и маршрутам путешествий для пожилых людей. В феврале ей удалось организовать групповой пеший переход пенсионеров по льду Байкала.
"Участники прошли два дня пути, более 40 километров в сложных погодных условиях, ночевали в спальных мешках на станции Середина. Главное, что все мы получили, — радость от достигнутой цели, осуществление задуманного и новые мечты о новых путешествиях", — рассказала Алиева.
Участники экспедиции тоже поделились своими впечатлениями от похода. Так, Ирина Лесникова призналась, что осуществилась ее мечта, которую она долгое время не могла реализовать из-за работы. Другая участница Елена Зозуля рассказала, что для нее переход стал потрясением, однако ею теперь гордятся и дети, и внуки.