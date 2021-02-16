20:02 16 Февраля 2021Политика
Лукашенко подписал указ о награждении Рапоты орденом Почета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ наградить госсекретаря белорусско-российского Союзного государства Григория Рапоты орденом Почета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ наградить госсекретаря белорусско-российского Союзного государства Григория Рапоты орденом Почета.
Пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что награду Рапота получил за весомый вклад в развитие дружественных отношений народов России и Белорусии, союзное строительство и за развитие интеграционного взаимодействия.
"Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота награжден орденом Почета. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 февраля", — поясняют в сообщении.
За интеграцию с Россией выступили около 70% граждан Белоруссии. Такие данные привел президент страны Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.