Лукашенко подписал указ о награждении Рапоты орденом Почета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ наградить госсекретаря белорусско-российского Союзного государства Григория Рапоты орденом Почета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ наградить госсекретаря белорусско-российского Союзного государства Григория Рапоты орденом Почета.

Пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что награду Рапота получил за весомый вклад в развитие дружественных отношений народов России и Белорусии, союзное строительство и за развитие интеграционного взаимодействия.

"Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота награжден орденом Почета​​​. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 февраля", — поясняют в сообщении.

За интеграцию с Россией выступили около 70% граждан Белоруссии. Такие данные привел президент страны Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.