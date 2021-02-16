Шведы восхитились главой МИД Финляндии после встречи с российским коллегой

Журналист из Швеции прокомментировал встречу главы МИД Финляндии Пекки Хаависто с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Журналист из Швеции прокомментировал встречу главы МИД Финляндии Пекки Хаависто с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По мнению колумниста издания Dagens Nyheter, финский дипломат достойно держался на переговорах, которые прошли в Санкт-Петербурге. Несмотря на колоссальное давление, министру удалось не ударить лицом в грязь.

"После встречи стало ясно, что Пекка Хаависто выдержал испытание огнем. Позицию России ему поколебать не удалось. Но этого никто и не ожидал", — говорится в материале издания.

Ранее Лавров заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом планомерно уничтожаются в течение долгих лет. По его словам, ответственность за такую политику всецело лежит на Брюсселе, сообщил телеканал "360".