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20:00   16 Февраля 2021
Происшествия

Анатолия Шария на Украине обвинили в разжигании вражды и госизмене

Анатолия Шария на Украине обвинили в разжигании вражды и госизмене

Служба безопасности Украины обвинила лидера "Партии Шария" Анатолия Шария в разжигании национальной вражды и госизмене, сообщает пресс-служба ведомства. 

По версии следователей, украинский блогер осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности" страны. Также СБУ предположила, что Шарий мог действовать по заказу зарубежных структур.

Лидеру партии предъявили обвинение сразу по двум статьям: "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности" и "Государственная измена". Доказательства сведений, изложенных следственными органами, подтвердили эксперты. Таким образом, в его интервью и выступлениях имеются факты подрывной деятельности против Украины.

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#сбу #анатолий шарий #госизмена

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