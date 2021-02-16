Анатолия Шария на Украине обвинили в разжигании вражды и госизмене

Служба безопасности Украины обвинила лидера "Партии Шария" Анатолия Шария в разжигании национальной вражды и госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба безопасности Украины обвинила лидера "Партии Шария" Анатолия Шария в разжигании национальной вражды и госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, украинский блогер осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности" страны. Также СБУ предположила, что Шарий мог действовать по заказу зарубежных структур.

Лидеру партии предъявили обвинение сразу по двум статьям: "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности" и "Государственная измена". Доказательства сведений, изложенных следственными органами, подтвердили эксперты. Таким образом, в его интервью и выступлениях имеются факты подрывной деятельности против Украины.