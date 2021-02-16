Началова сделала гардеробную из крокодиловой кожи в квартире за 100 млн рублей

Журналисты выяснили, как выглядит элитная недвижимость покойной певицы Юлии Началовой, которая на сайте по продаже жилья выставлена за 100 миллионов рублей.

Журналисты выяснили, как выглядит элитная недвижимость покойной певицы Юлии Началовой, которая на сайте по продаже жилья выставлена за 100 миллионов рублей.

Половина дорогостоящих апартаментов Началовой принадлежит ее бывшему возлюбленному, хоккеисту Александру Фролову. Спортсмен уговорил певицу переписать долю квартиры на себя, так как потратил на ее ремонт 20 миллионов рублей. После смерти исполнительницы ее родственники планировали отдать жилье ее дочери Вере Алдониной. Однако Фролову экстренно понадобились деньги, поэтому он решил разместить объявление о продаже недвижимости.

В квартире общей площадью 167 "квадратов" есть четыре комнаты. При жизни Началова лично занималась дизайном интерьера, точнее контролировала весь процесс. По ее задумке стены покрасили перламутровой краской, которая смотрится как золотой песок. Апартаменты отличает обилие светильников из хрусталя и мебели из дорогостоящих материалов. Особенно примечательна гардеробная, облицованная натуральной крокодиловой кожей. Об этом сообщает "КП".