Четыре туннеля контрабандистов уничтожено на севере Синайского полуострова

Египетские военные уничтожили четыре контрабандистских туннеля в районе Северного Синая. Об этом 16 февраля сообщило агентство "Синьхуа".

Египетские военные уничтожили четыре контрабандистских туннеля в районе Северного Синая. Об этом 16 февраля сообщило агентство "Синьхуа".

Через туннели на территорию Египта попадали нелегальные мигранты и вооружение. В январе военные изъяли 140 транспортных средств, которые использовались для контрабанды. Также египетская армия изъяла крупные партии нелегальных товаров, 535 тысяч доз наркотических веществ, 7 кг золота и большой арсенал оружия и боеприпасов.

Известно, что на севере Синайского полуострова действует группировка "Вилаят Синай". Она является региональным филиалом запрещенной в России террористической организации ИГ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси еще в 2008 году объявил о начале контртеррористической операции. В результате египетскими военными были ликвидированы сотни боевиков и большое количество подземных туннелей. Однако исламисты продолжают получать оружие из-за рубежа и нападать на позиции ВС Египта.