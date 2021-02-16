Американский конгрессмен подал в суд на Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне

Конгрессмен от американского штата Миссисипи Бенни Томпсон подал в суд на экс-главу США Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями.

Конгрессмен от американского штата Миссисипи Бенни Томпсон подал в суд на экс-главу США Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями.

По его словам, Трамп был в сговоре в целях подстрекательства к беспорядкам в Капитолии 6 января. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Телеканал подчеркнул, что это первый гражданский иск, который подали в отношении бывшего американского президента на фоне штурма Капитолия его соратниками.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Трамп собирается вернуться в политическую жизнь Соединенных Штатов и снова начать общаться с журналистами.