19:53 16 Февраля 2021Политика
Американский конгрессмен подал в суд на Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне
Конгрессмен от американского штата Миссисипи Бенни Томпсон подал в суд на экс-главу США Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями.
Конгрессмен от американского штата Миссисипи Бенни Томпсон подал в суд на экс-главу США Дональда Трампа, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями.
По его словам, Трамп был в сговоре в целях подстрекательства к беспорядкам в Капитолии 6 января. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Телеканал подчеркнул, что это первый гражданский иск, который подали в отношении бывшего американского президента на фоне штурма Капитолия его соратниками.
Ранее телеканал "360" сообщал, что Трамп собирается вернуться в политическую жизнь Соединенных Штатов и снова начать общаться с журналистами.