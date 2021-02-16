СМИ рассказали о начавшихся переговорах США и Германии по проекту "СП-2"

Соединенные Штаты и Германия начали переговоры относительно проекта "Северный поток — 2", в частности, о возможности применения в отношении газопровода американских санкций.

Соединенные Штаты и Германия начали переговоры относительно проекта "Северный поток — 2", в частности, о возможности применения в отношении газопровода американских санкций.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как отмечает издание, 16 февраля истекает срок, в течение которого Белый дом должен представить законодателям список компаний, участвующих в проекте вопреки санкциям США.

Администрация президента Джо Байдена пересматривает внешнюю политику в отношении "СП-2" после того, как 6 февраля трубоукладчик "Фортуна" начал работу по прокладке труб в территориальных водах Дании. Президент США пока не выражал свою позицию по поводу "СП-2", однако в Белом доме ранее отмечали, что газопровод — это "плохая сделка для Европы".

Накануне СМИ писали, что Берлин рассчитывает убедить Вашингтон отказаться от санкций против газопровода. В частности, ФРГ предлагает возможность создания механизма, с помощью которого Берлин сможет самостоятельно перекрыть "СП-2" в случае сокращения поставок российского газа в ЕС через Украину.