Третье слушание дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко прошло без иностранных дипломатов.

Третье слушание дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко прошло без иностранных дипломатов.

Бабушкинский районный суд Москвы провел 16 февраля третье заседание по делу основателя ФБК (признан иноагентом в РФ). Сторона обвинения считает его виновным в распространении клеветы по отношению к истцу, передает издание "Народные новости".

Представители стран Европы, которые посещали предыдущие слушания, отказались приходить на очередное заседание суда. Ни один иностранный дипломат не явился на рассмотрении дела Навального.

На первом заседании присутствовали представители Великобритании, Польши и Франции, на втором — дипломаты из Литвы. Отказ европейцев от третьего слушания свидетельствует о том, что коллективный Запад перестал поддерживать блогера.