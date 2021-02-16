Украинский певец поделился планами на политическую карьеру

Украинский певец Олег Винник дал подробное интервью изданию "Гордон". В нем артист рассказал, планирует ли он баллотироваться на пост президента страны.

Украинский певец Олег Винник дал подробное интервью изданию "Гордон". В нем артист рассказал, планирует ли он баллотироваться на пост президента страны.

По его словам, мысли о политической карьере уже давно посещали его. Когда к нему пришла популярность в стране, многие политические деятели предлагали ему вступить в их ряды. Однако артист не спешит принимать такие предложения. Сейчас он активно рассуждает, сможет ли работать в этой сфере, в которой не имеет абсолютно никакого опыта.

Кроме того, певец поделился мыслями о возможности возвращения в сферу шоу-бизнеса после политической карьеры.

"Президент — это тот, который идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь. Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, либо умереть", — сказал он.

Таким образом он оценил деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства был его коллегой по цеху до того как решил попробовать себя в политике.