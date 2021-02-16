Британец сознался в убийстве звезды ЛГБТ-сообщества под Бирмингемом

Подозреваемый в убийстве трансгендера под Бирмингемом Мартин С. сознался в преступлении со второго раза. Англичанин сделал признание в день своего суда.

Подозреваемый в убийстве трансгендера под Бирмингемом Мартин С. сознался в преступлении со второго раза. Англичанин сделал признание в день своего суда.

Первоначально мужчина не признавал своей вины. Когда трансгендера Эми Г. нашли мертвой, фигурант никак не проявил себя и предпочел затаиться. Но ко времени начала судебного процесса по делу об этом убийстве британец передумал. Об этом сообщает портал Pink News.

Что заставило англичанина изменить свое решение, в настоящий момент неизвестно. Возможно, мужчина понял, что его все равно найдут и посадят. Вполне вероятно также и то, что виновный осознал всю тяжесть совершенного им поступка и хотел во всем сознаться перед общественностью.

Тело 51-летней Эми Г. нашли в ее квартире в Вустере, маленьком городке недалеко от Бирмингема. Сотрудники правоохранительных органов тогда осмотрели тело, а судебные медики установили, что смерть трансгендера наступила от травмы головы и горла.

По информации некоторых изданий, гибель Эми стала настоящей трагедией для местного ЛГБТ-сообщества. Многие жители Вустера знали трансгендера давно и отзывались о ней хорошо.

"В ней не было ни капли эгоизма. Она помогла мне пережить трудные времена, когда я был моложе", — рассказал один горожанин.

Другой вустерец отзывался об убитой как о "милом человеке с хорошим чувством юмора". Дело о гибели трансгендера оба раза рассматривал Королевский суд Вустера. Первый раз, когда трагедия только что произошла, подсудимый отказался признавать свою вину. Суд отложили на целый год, за который у всех было время осознать случившееся в маленьком английском городке.

Второе судебное заседание также не стартовало гладко. В процессе случились технические проблемы, которые лишили суд видеосвязи для работы и отодвинули рассмотрение дела на четыре часа. Как раз после устранения всех технических неполадок Мартин С. решил признать свою вину. Тогда суд решили и вовсе отменить, поскольку присяжные оказались не нужны.