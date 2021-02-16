Нэнси Пелоси хочет снова лишить Трампа возможности стать президентом

Спикер палаты представителей США заявила, что намерена создать независимую комиссию для расследования штурма Капитолия. В последний раз это происходило после теракта 11 сентября.

Спикер палаты представителей США заявила, что намерена создать независимую комиссию для расследования штурма Капитолия. В последний раз это происходило после теракта 11 сентября.

Как утверждает издание AP News, Нэнси Пелоси осталась недовольна тем, что бывший президент США Дональд Трамп был оправдан во время заседания Сената по делу об импичменте, которое прошло 13 февраля. Для успешного проведения процедуры не хватило 10 голосов. "За" проголосовало 57 сенаторов, тогда как для проведения импичмента нужно было набрать 67 голосов.

Пелоси уже начала процесс создания комиссии, которая будет повторно расследовать штурм Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. Напомним, тогда радикальные американцы, недовольные результатами президентских выборов, пытались захватить здание Капитолия в Вашингтоне.

"Комиссия рассмотрит и доложит об обстоятельствах атаки «внутренних террористов» и ее взаимосвязи с попытками сорвать процедуру мирной передачи власти", - заявила спикер Палаты представителей США.

Пелоси лично распорядилась, чтобы расследованием занимался Рассел Оноре, бывший генерал-лейтенант ВВС США. Кроме того, комиссия оценит надежность охраны Капитолия. В открытом письме Демократической Партии она написала, что для усиления охраны предусмотрен дополнительный бюджет.

Напомним, в последний раз подобная комиссия собиралась после террористического акта, произошедшего 11 сентября 2001 года.