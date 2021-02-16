Предвыборные обещания Байдена "разбились" о борьбу с коронавирусом

Американский лидер не в состоянии справится с угрозой, которую несет в себе коронавирусная инфекция для всей страны.

Американский лидер не в состоянии справится с угрозой, которую несет в себе коронавирусная инфекция для всей страны.

Как утверждает издательство Politico,администрация президента Джо Байдена легкомысленно относится к некоторым ведомствам. Министерство здравоохранения призывает население и дальше носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на это, ряд штатов, наоборот, начинают снимать коронавирусные ограничения в условиях появления новых штаммов инфекции.

Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка, заявил о снижении числа заболевших, а потому открыл общепит для посещения, но с ограничениями по вместительности. Фил Мерфи, возглавляющий Нью-Джерси, уже предоставил возможность посещать спортзалы, казино и рестораны. Ким Рейнолдс, губернатор Айовы, и вовсе отменила обязательное ношение масок.

Администрация президента США Джо Байдена уже трижды проводила брифинги относительно COVID-19. В них представители Белого дома подчеркивали необходимость соблюдать коронавирусные ограничения, поскольку есть угроза распространения нового штамма. Однако официальные лица до сих пор не выразили критику некоторых губернаторов. Это особенно удивительно на фоне того, что, по меньшей мере, в 34 штатах уже была обнаружена британская версия коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что вакцина "ЭпиВакКорона" является эффективной против коронавируса. Российский препарат можно применять для борьбы с новыми штаммами.