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19:17   16 Февраля 2021
Армия

Посол РФ в Банги назвал сообщения СМИ о гибели российских инструкторов в ЦАР фейками

Посол РФ в Банги назвал сообщения СМИ о гибели российских инструкторов в ЦАР фейками

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко опроверг сообщения о "гибели" российских инструкторов на территории республики. Об этом пишет РИА Новости.

Российский дипломат назвал информацию, опубликованную несколькими африканскими СМИ, фейками, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Никто из российских инструкторов не был взят в плен или убит", — заявил Владимир Титоренко.

Ранее местное издание ЦАР Corbeau News, которое ранее неоднократно ловили на распространении ложной информации, обнародовало видео с военнослужащим ВС Центральноафриканской республики. Журналисты попытались выдать местного бойца за россиянина. В ходе дальнейших разбирательств была раскрыта правда.

Напомним, Россия оказала существенную помощь в организации безопасности на выборах в ЦАР. Российские специалисты занимались обучением Вооруженных сил Республики (FACA) и оказывали посильную помощь для того, чтобы африканцы смогли безопасно пройти к участкам голосования.

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#чвк #цар #российские инструкторы

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