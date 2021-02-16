Посол РФ в Банги назвал сообщения СМИ о гибели российских инструкторов в ЦАР фейками
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко опроверг сообщения о "гибели" российских инструкторов на территории республики. Об этом пишет РИА Новости.
Российский дипломат назвал информацию, опубликованную несколькими африканскими СМИ, фейками, сообщает Федеральное агентство новостей.
"Никто из российских инструкторов не был взят в плен или убит", — заявил Владимир Титоренко.
Ранее местное издание ЦАР Corbeau News, которое ранее неоднократно ловили на распространении ложной информации, обнародовало видео с военнослужащим ВС Центральноафриканской республики. Журналисты попытались выдать местного бойца за россиянина. В ходе дальнейших разбирательств была раскрыта правда.
Напомним, Россия оказала существенную помощь в организации безопасности на выборах в ЦАР. Российские специалисты занимались обучением Вооруженных сил Республики (FACA) и оказывали посильную помощь для того, чтобы африканцы смогли безопасно пройти к участкам голосования.