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19:12   16 Февраля 2021
Общество

Билл Гейтс рассказал, почему люди отказываются прививаться и носить маски

Билл Гейтс рассказал, почему люди отказываются прививаться и носить маски

Люди отказываются соблюдать масочный режим и проходить вакцинацию из-за конспирологических теорий. Такой точки зрения придерживается основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Конспирологическая теория распространилась и на вакцины. По мнению Гейтса, это трагичная ситуация, поскольку люди перестают следовать предписанным правилам, а также отказываются вакцинироваться, когда появляется такая возможность.

Основатель Microsoft пока не видит способа решить проблему с подобным видом дезинформации, который распространяется в социальных сетях. Например, с начала пандемии в интернете стали ходить слухи, что Гейтс якобы причастен к возникновению коронавирусной инфекции.

При этом пандемию COVID-19 Гейтс считает менее опасной, чем угрозу климатических изменений, передает телеканал "360". Однако последствия от этого могут быть серьезнее.

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#вакцинация #гейтс #теории

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