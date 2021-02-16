Сосновский: слова Лаврова стали действующим «лёгким шлепком по Брюсселю»

Как пощечина иногда помогает успокоить истерику, так и слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС оказали на Брюссель действие «легкого шлепка».

Как пощечина иногда помогает успокоить истерику, так и слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС оказали на Брюссель действие «легкого шлепка».

Такое сравнение изложил во вторник, 16 февраля, известный российский политолог Александр Сосновский в личном Telegram-канале.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто заявил, что любому человеку, который мало-мальски интересуется ситуацией в Европе, давно видно, что разрыв между Россией и ЕС идет уже много лет. При этом Лавров призвал не путать Евросоюз с Европой.

«Отношения последовательно разрывает Европейский союз. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников», — подчеркнул министр.

Комментируя эти слова Сергея Лаврова, политолог Александр Сосновский напомнил, что в некоторых случаях эффективным способом прекратить истерику является пощечина, после которой у того, кто был в истерике наступает «успокоение и правильное осознание реальности».

Именно такой отрезвляющей пощечиной для Евросоюза, по мнению эксперта, стали слова главы российского внешнеполитического ведомства.

«Будем считать, что слова о Евросоюзе, сказанные Лавровым, стали таким легким шлепком по Брюсселю. По-моему, действует», — пишет Сосновский.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Запад не хочет разрыва отношений с Евросоюзом. За дежурными фразами, которыми ведущие политики ЕС ответили на слова Сергея Лаврова, по словам Рара, проглядывает важное подтверждение того, что они понимают тупиковость курса на разрыв отношений с Москвой и не хотят этого.