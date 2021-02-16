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19:07   16 Февраля 2021
Общество

Испанский поэт Жоан Маргарит скончался на 82-м году жизни

Испанский поэт Жоан Маргарит скончался на 82-м году жизни

Поэт Жоан Маргарит умер в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн.

По словам его близких, деятель искусств на протяжении года боролся с серьезным заболеванием, пишет агентство Europa Press. Точная причина смерти испанского поэта Жоана Маргарита пока не разглашается.

Деятель искусств также был архитектором и профессором. Большая часть его работ написана на каталонском языке. Он получил премию Мигеля де Сервантеса в 2019 году. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

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#испания #смерть #Жоан Маргарит

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