Немецкие ученые выяснили причину массового вымирания мегафауны в Северной Америке

Вымирание мамонтов и другой мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена могло произойти не по вине человека. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Вымирание мамонтов и другой мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена могло произойти не по вине человека. К такому выводу пришли немецкие ученые.

В научном сообществе в качестве возможной причины исчезновения животных ранее выдвинули гипотезу, что произошло это с приходом на континент первых людей и истреблением ими крупных животных. Немецкие специалисты предполагают, что на самом деле вымирание могло случиться из-за климатических изменений.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что в самом конце плейстоцена теплый климат неожиданно вернулся в ледниковую фазу. Таким образом популяция фауны на континенте начала колебаться в ответ на резкие климатические изменения.

В Египте тем временем ученые обнаружили 16 погребальных камер, высеченных в скалах, передает телеканал "360". В них сохранились мумии, однако их состояние оставляет желать лучшего.