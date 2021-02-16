Журналист получил ироничный ответ от бизнесмена Пригожина на вопрос о "ЧВК Вагнера"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вброс, созданный центральноафриканским изданием Corbeau News.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вброс, созданный центральноафриканским изданием Corbeau News.

Портал Daily Storm направил запрос в пресс-службу компании "Конкорд" в связи с фейком о "гибели" россиян в ЦАР. Предприниматель Евгений Пригожин с иронией оценил эту новость:

"Наконец-то вы меня поймали. Я внимательно просмотрел публикацию Corbeau News. Действительно, чернокожий человек на видео — это и был Рихард Вагнер. Почти 140 лет в могиле изменили его до неузнаваемости. Поздравляю вас с этим эксклюзивом".

Corbeau News неоднократно уличали в распространении вбросов. В этот раз местный портал сообщил, что в столкновении с повстанцами якобы погибли несколько россиян, еще один человек взят в плен. На кадрах ролика, который представили "журналисты", можно заметить чернокожего мужчину. Выяснилось, что он не имеет никакого отношения к РФ, поскольку является бойцом правительственных сил ЦАР.

Посол России в Банги (столица республики) Владимир Титоренко назвал выдумкой сообщения о "гибели" россиян в ЦАР. Дипломат напомнил, что Corbeau News является оппозиционным СМИ и распространило очередной фейк.