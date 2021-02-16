Журналист получил ироничный ответ от бизнесмена Пригожина на вопрос о "ЧВК Вагнера"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вброс, созданный центральноафриканским изданием Corbeau News.
Портал Daily Storm направил запрос в пресс-службу компании "Конкорд" в связи с фейком о "гибели" россиян в ЦАР. Предприниматель Евгений Пригожин с иронией оценил эту новость:
"Наконец-то вы меня поймали. Я внимательно просмотрел публикацию Corbeau News. Действительно, чернокожий человек на видео — это и был Рихард Вагнер. Почти 140 лет в могиле изменили его до неузнаваемости. Поздравляю вас с этим эксклюзивом".
Corbeau News неоднократно уличали в распространении вбросов. В этот раз местный портал сообщил, что в столкновении с повстанцами якобы погибли несколько россиян, еще один человек взят в плен. На кадрах ролика, который представили "журналисты", можно заметить чернокожего мужчину. Выяснилось, что он не имеет никакого отношения к РФ, поскольку является бойцом правительственных сил ЦАР.
Посол России в Банги (столица республики) Владимир Титоренко назвал выдумкой сообщения о "гибели" россиян в ЦАР. Дипломат напомнил, что Corbeau News является оппозиционным СМИ и распространило очередной фейк.
"Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостен-Арканжа) Туадера президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — подчеркнул посол.