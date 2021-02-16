Депутат ГД Власов оставил без комментариев новость о зависимости своего помощника

Член ЛДПР Василий Власов не стал комментировать признание своего помощника Юрия Хованского в наркотической зависимости.

Член ЛДПР Василий Власов не стал комментировать признание своего помощника Юрия Хованского в наркотической зависимости.

Стоит отметить, что известный блогер Хованский выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором открыто признался, что долгое время был зависимым от наркотических веществ. Такое заявление он сделал после выхода разоблачения блогера Стаса Васильева.

Сотрудники издания "Полит Россия" попытались взять комментарий по этому поводу у самого молодого депутата Госдумы РФ, члена фракции ЛДПР Василия Власова. Однако чиновник отказался от оценки заявления своего помощника Хованского.

Стоит отметить, что блогер начал свою политическую карьеру в 2019 году. По задумке Власова, Хованский должен был помогать ему доносить позицию ЛДПР до молодежи.