Предоставленные Волковым фотографии с незаконной акции оказались фейком

Опубликованные в Сети фотографии с незаконной "дворовой акции" в поддержку Алексея Навального оказались вбросом. Так Леонид Волков хотел "успокоить" западных кураторов.

Опубликованные в Сети фотографии с незаконной "дворовой акции" в поддержку Алексея Навального оказались вбросом. Так Леонид Волков хотел "успокоить" западных кураторов.

Команда Навального опубликовала отчет о флешмобе. На одном снимке запечатлен двор, в котором якобы собралось несколько человек с фонариками. В подписи говорится, что жители Балакова вышли поддержать арестованного основателя ФБК (признан иноагентом в РФ).

Если вбить в поисковик запрос "Зимний дворик в Балаково", на первой же странице будет показана та же фотография, но без скопления людей с огоньками. Вероятно, с помощью редактора сотрудники ФБК решили "добавить" непопулярному мероприятию участников.

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей, что в сложившейся ситуации нет ничего удивительного.

"Это все для отчетности. Опять же, одни обманули, на региональном уровне отправили в Москву сюда, в федеральный штаб, статистику липовую, эти еще что-то приписали и уже отправили куда-то в Литву. Потом Волков еще в нее что-то добавляет и уже улучшенную липовую статистику отправляет западным инвесторам", — объяснил он.

По словам Серуканова, в региональных штабах Навального есть специальные волонтеры, которые изображают "жителей двора", а их руководители создают "отчетные" снимки.