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18:58   16 Февраля 2021
Происшествия

Внучка преподнесла бабушке "сюрприз" в виде трех ударов ножом

Внучка преподнесла бабушке "сюрприз" в виде трех ударов ножом

Пожилая москвичка получила несколько ножевых ранений от собственной 11-летней внучки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Информация о шокирующем инциденте появилась в СМИ. Девочка вошла в комнату, где находилась бабушка, и заявила, что приготовила для нее сюрприз, после чего попросила закрыть глаза.

Ничего не подозревающая 75-летняя женщина зажмурилась и почувствовала резкую боль — внучка три раза ударила ее большим кухонным ножом в плечо и голову. После этого школьница ушла в свою комнату и не покидала ее до прибытия полицейских.

В Оренбуржье пьяная бабушка зарезала двухлетнюю внучку возле дома. Окровавленное тело малышки нашли прохожие, сообщало ИА Nation News.

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