18:58 16 Февраля 2021Происшествия
Внучка преподнесла бабушке "сюрприз" в виде трех ударов ножом
Пожилая москвичка получила несколько ножевых ранений от собственной 11-летней внучки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пожилая москвичка получила несколько ножевых ранений от собственной 11-летней внучки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Информация о шокирующем инциденте появилась в СМИ. Девочка вошла в комнату, где находилась бабушка, и заявила, что приготовила для нее сюрприз, после чего попросила закрыть глаза.
Ничего не подозревающая 75-летняя женщина зажмурилась и почувствовала резкую боль — внучка три раза ударила ее большим кухонным ножом в плечо и голову. После этого школьница ушла в свою комнату и не покидала ее до прибытия полицейских.
В Оренбуржье пьяная бабушка зарезала двухлетнюю внучку возле дома. Окровавленное тело малышки нашли прохожие, сообщало ИА Nation News.