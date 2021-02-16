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18:59   16 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Ищенко раскрыл планы США по использованию Украины против РФ

Ищенко раскрыл планы США по использованию Украины против РФ

После президентских выборов на Украине в 2015 году США пытались образовать государство, которое бы стало антироссийским тараном. Такое мнение в подкасте выразил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт обратил внимание, что тогда между олигархом Игорем Коломойским и Петром Порошенко возникли противоречия. В руках у на тот момент действующего президента Украины была сосредоточена номинальная власть, а у его оппонента — реальная.

«Тогда, в 2015 году, Порошенко, с опорой на американцев, удалось “сбить” Коломойского. США еще надеялись создать более-менее цельное и устойчивое украинское государство, которое будет использовано, как таран против России. Сейчас надежды пошли крахом. Вашингтон вместе с Брюсселем и Парижем позволяет украинским элитам выяснять отношения так, как они хотят», — сказал Ищенко.

Ищенко раскрыл планы США по использованию Украины против РФ

Политолог отметил, что фактически Коломойский получил государственную власть, за счет чего создал «собственное княжество», однако на этот раз в масштабах всей страны. Ищенко допустил, что место Коломойского может занять и другой олигарх, делая то же самое. В этой связи украинским элитам остается только ужесточать центральную власть.

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#россия #сша #порошенко #украина #коломойский

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