Ищенко раскрыл планы США по использованию Украины против РФ

По словам политолога, США пытались в 2015 году сделать из Украины антироссийский таран.

После президентских выборов на Украине в 2015 году США пытались образовать государство, которое бы стало антироссийским тараном. Такое мнение в подкасте выразил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт обратил внимание, что тогда между олигархом Игорем Коломойским и Петром Порошенко возникли противоречия. В руках у на тот момент действующего президента Украины была сосредоточена номинальная власть, а у его оппонента — реальная.

«Тогда, в 2015 году, Порошенко, с опорой на американцев, удалось “сбить” Коломойского. США еще надеялись создать более-менее цельное и устойчивое украинское государство, которое будет использовано, как таран против России. Сейчас надежды пошли крахом. Вашингтон вместе с Брюсселем и Парижем позволяет украинским элитам выяснять отношения так, как они хотят», — сказал Ищенко.

Политолог отметил, что фактически Коломойский получил государственную власть, за счет чего создал «собственное княжество», однако на этот раз в масштабах всей страны. Ищенко допустил, что место Коломойского может занять и другой олигарх, делая то же самое. В этой связи украинским элитам остается только ужесточать центральную власть.