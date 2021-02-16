Вадим Карасев удивил зрителей комплиментами в адрес России

Украинский политолог назвал вакцину «Спутник V» глобальным благом, разработать которое могут государства, претендующие на гегемонию.

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» позволяет причислить Россию к претендентам на глобальную гегемонию. Об этом Карасев сказал в эфире программы «60 минут», чем очень удивил ее зрителей.

«Вакцина — это глобальное благо, которое вырабатывают только мировые лидеры, претендующие на гегемонию. Вы видите, как в мире восприняли российскую вакцину. Оказалось, что РФ – не страна с "разорванной в клочья экономикой" и не "бензоколонка", как говорил Маккейн. Это страна, у которой есть биотехнологии, Hi-Tech и деньги», — отметил Карасев.

По словам политолога, именно таким образом это восприняли в США и остальных странах Запада. По этой причине «Спутник V» попытались дискредитировать. Однако теперь препарат постепенно начали признавать во всем мире.

По утверждению Карасева, Украина пытается оправдать экспорт газа и электричества из России тем, что Москва имеет косвенное отношение к производству этих ресурсов. Так, запасы газа расцениваются как природный фактор, а электроэнергия — только лишь как продукт советской инфраструктуры.

Нередко в ход идет аргумент о том, что отказаться от российских поставок невозможно из-за логистики. Однако по отношению к российской вакцине Киев проявляет двойные стандарты, отказываясь от препарата, считает Карасев.

Ведущая «60 минут» Ольга Скабеева посоветовала Карасеву беречь себя, предупредив о возможных последствиях признания величия России со стороны Украины. На что политолог заметил, что уже однажды сказал об этом на украинском телевидении, и пошутил насчет соответствующего разрешения.

«Представляете, в какую геополитическую лужу вы сядете, когда вам официально объявят, что в программу COVAX, по которой вас собираются вакцинировать как беднейшую страну Европы, включили российскую вакцину "Спутник V"», — отметила Скабеева.

Карасев иронично поблагодарил ведущую программы за заботу о здоровье украинцев.