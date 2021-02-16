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18:23   16 Февраля 2021
Политика

Запрет вещания украинских телеканалов не поможет рейтингу Зеленского

Запрет вещания украинских телеканалов не поможет рейтингу Зеленского

Блокировка украинских телеканалов не поможет президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил политтехнолог Марат Баширов.

По его словам, украинский лидер ищет причину падения рейтинга не в той стороне. Зеленский думает, что если на каких-либо телеканалах говорят о невыполненных обещаниях президента, то это "наносит вред" государственности страны.

"Это действительно приводит к падению рейтинга, но так надо просто взяться за дело и выполнять свои обещания. То, что он закрывает эти телеканалы, ни к чему не приведет", — подчеркнул Баширов.

Помимо этого он добавил, что сегодня существует множество различных способов доведения информации для избирателей. Особенно тех, кто ориентируется на русский язык.

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#украина #зеленский #Баширов

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