Запрет вещания украинских телеканалов не поможет рейтингу Зеленского

Блокировка украинских телеканалов не поможет президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил политтехнолог Марат Баширов.

Блокировка украинских телеканалов не поможет президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил политтехнолог Марат Баширов.

По его словам, украинский лидер ищет причину падения рейтинга не в той стороне. Зеленский думает, что если на каких-либо телеканалах говорят о невыполненных обещаниях президента, то это "наносит вред" государственности страны.

"Это действительно приводит к падению рейтинга, но так надо просто взяться за дело и выполнять свои обещания. То, что он закрывает эти телеканалы, ни к чему не приведет", — подчеркнул Баширов.

Помимо этого он добавил, что сегодня существует множество различных способов доведения информации для избирателей. Особенно тех, кто ориентируется на русский язык.