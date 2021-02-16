Депутат Верховной Рады опасается исчезновения украинской литературы из школьной программы

Украинские школьники на уроках литературы будут изучать произведения русских классиков. Об этом заявила политик Ирина Констанкевич.

Украинские школьники на уроках литературы будут изучать произведения русских классиков. Об этом заявила политик Ирина Констанкевич.

В некоторых регионах Украины в рамках нового полуфакультативного курса гуманитарных дисциплин ученики старших классов будут читать произведения русских писателей и поэтов. Об этом говорили на заседании круглого стола по вопросам образования. Ирина Констанкевич, зампред комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, отметила, что количество часов, выделенных на обучение украинской литературе, сократилось.

"Может быть такая ситуация, что где-то, в каком-то местечке определенного региона, где преобладают русские филологи, им проще преподавать просто русскую литературу", – пояснила депутат.

Эксперты заявляют, что возможные "перегибы" в образовании стали следствием реформы киевских политиков и подобными нововведениями они лишь ухудшат общий уровень знаний школьников.