Депутат Верховной Рады опасается исчезновения украинской литературы из школьной программы
Украинские школьники на уроках литературы будут изучать произведения русских классиков. Об этом заявила политик Ирина Констанкевич.
В некоторых регионах Украины в рамках нового полуфакультативного курса гуманитарных дисциплин ученики старших классов будут читать произведения русских писателей и поэтов. Об этом говорили на заседании круглого стола по вопросам образования. Ирина Констанкевич, зампред комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, отметила, что количество часов, выделенных на обучение украинской литературе, сократилось.
"Может быть такая ситуация, что где-то, в каком-то местечке определенного региона, где преобладают русские филологи, им проще преподавать просто русскую литературу", – пояснила депутат.
Эксперты заявляют, что возможные "перегибы" в образовании стали следствием реформы киевских политиков и подобными нововведениями они лишь ухудшат общий уровень знаний школьников.