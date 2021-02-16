Ученые из Франции рассказали, как выглядит коронавирус

Французские ученые из Высшей школы социальных наук рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса.

Французские ученые из Высшей школы социальных наук рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса.

Настоящие цвета коронавируса — черный и белый, сообщил профессор школы Андрэ Гютер. Он добавил, что размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света. По форме вирус похож на шаровое скопление, передает РИА Новости.

Красный, желтый, синий или розовый цвета применяют для того, чтобы различать детали. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире выявлено 108,5 млн зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 млн.