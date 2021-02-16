Глава сети отелей Marriott Арне Соренсон умер от рака

Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер на 63-м году жизни. Он страдал от рака поджелудочной железы.

Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер на 63-м году жизни. Он страдал от рака поджелудочной железы.

О диагнозе Соренсону стало известно в 2019 году. Возглавивший в 2012 году сеть отелей предприниматель решил продолжать работу несмотря на заболевание.

Арне Соренсон стал первым руководителем компании не из семьи создателей Marriott. Он сменил на этом посту Джона Уилларда Марриотта — младшего. В 2016 году Marriott International под его руководством выкупила сеть отелей Starwood за 13 миллиардов долларов.