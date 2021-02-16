«Зеленский свихнулся». Власти Украины и СБУ подозревают Шария в госизмене

На Украине начинается тотальная зачистка оппозиции: Зеленский «съехал с катушек», уверен Анатолий Шарий.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан известного украинского журналиста, лидера оппозиционной «Партии Шария» Анатолия Шария. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

В своем пресс-релизе официальное ведомство не скупится на оценочные суждения. Шария называют «пророссийским пропагандистом», который занимался дискредитацией национальной политики Украины и намеренно распространял «манипулятивную информацию» о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.

«Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской ВГТРК…», — добавили в СБУ.

К вопросу спецслужба подошла творчески: смонтировала вырванные из контекста публичные высказывания Шария, показав их под балалаечную музыку на мотив русских народных песен. По замыслу креативных украинских силовиков, это должно лишний раз напоминать зрителям, что Шарий подозревается в «работе на иностранные структуры».

Характерно, что спецслужба ставит в упрек журналисту его слова о событиях на востоке Украины, которые Шарий окрестил «гражданской войной», потому что «украинцы убивают украинцев». Власти страны декларируют, что за широкую автономию вышедших из-под контроля Киева территорий выступают «террористы».

Сам журналист отреагировал на новость спокойно и даже поблагодарил СБУ за ролик, лишний раз доказывающий политические мотивы раскручиваемого против него уголовного дела.

«Порошенко на такое не решился, по сравнению с этим, он пытался хоть по каким-то правилам играть. Зеленский свихнулся, это свихнувшийся человек. <…> Я не боюсь. Сегодня об этом узнают в Европе», — заявил Шарий.

Сейчас Шарий проживает в неназванной стране Евросоюзе. Многие СМИ считают, что он находится в Нидерландах. По словам политического деятеля, он намерен бороться за свои права в европейском суде, а не украинском. Его адвокаты не могут связаться с СБУ и уточнить детали дела. «Все прячутся, отключают телефоны, никто ничего не показывает», — подчеркнул блогер.

Шарий связывает начатое уголовное преследование с успехами своей партии.

«Партия набирает рейтинг. Следующий шаг — запретить партию. Но по закону это сделать не получится. Попытаются по беспределу», — сказал Шарий.

Так или иначе, в связи с последними событиями на Украине намечается нездоровая тенденция: оппозиционные силы, выступающие за дипломатический диалог с Россией, по велению правящих националистических элит становятся «государственными изменниками».

Русскоязычным телеканалам — бой

Ранее по указу Владимира Зеленского отключили от эфира сразу три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Против них введены санкции сроком на пять лет, коснувшиеся и владельца медиахолдинга, депутата Верховной рады Тараса Козака.

К ограничениям трех телеканалов призывал ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Телеканалы и самого Козака связывают с главой «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Его партия в конце января стала самой популярной среди украинцев, согласно результатам последнего опроса Киевского международного института социологии.

В попытках оправдаться перед европейскими и американскими партнерами, ратующими за демократию, Зеленский сделал пост в Twitter и, как обычно, пожаловался на действие российской пропаганды.

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент Украины 3 февраля.

Официального ответа от ЕС, конечно, не последовало. Там пообещали «изучить последствия» санкций Киева в отношении каналов, но явную политическую цензуру не осудили.

Кто не пляшет, тот избит

Ранее «Политика Сегодня» подробно рассказывали, как власти Украины сделали националистические боевые отряды настоящим политическим авангардом, фактически превратив их в собственные дружины — семь лет назад «молодчиков» первыми отправили воевать с донецкими и луганскими «террористами», а сейчас дали карт-бланш на зверские избиения недостаточно «свидомой» оппозиции.

Именно поэтому прошедшее лето в Украине выдалось для оппозиции не менее жарким, чем эта зима. Правые радикалы из партии «Нацкорпус» (ближайшие союзники запрещенного в РФ «Правого сектора») нападали на офисы ОПЗЖ и «Партии Шария», устраивали провокации на митингах, избивали активистов, бахвалясь в социальных сетях, что «шариевцы были избиты в сопли».

При этом полиция либо вообще не задерживала нападавших, либо суды отпускали их под домашний арест. Никакой реакции на систематические избиения активистов от властей Украины не было, молчали и международные партнеры вместе со своими посольствами — ни ЕС, ни США опасную тенденцию не прокомментировали.

«…Это начало периода, когда псевдопатриотические, фашистские отряды ведут Украину к повальному террору, и происходит все это при полном бездействии власти», — заявил в эфире закрытого «112 Украина» нардеп Вадим Рабинович из партии ОПЗЖ.

Сомневаться в его словах не приходится. У вполне легальной украинской партии «Нацкорпус» есть закрытый Telegram-канал, выяснила «Политика Сегодня».

Администрация мессенджера удалила ресурс пару недель назад — в нем радикалы призывали избивать «вату» и сторонников ОПЗЖ, даже придумав для этого термин «сафари».

Впрочем, «Нацкорпус» не сдается. Они сразу завели новый канал, в котором отреагировали на подозрения Шария в государственной измене — обрадовались, что теперь его «будут пытаться экстрадировать в Украину». Пока радикалы чувствуют себя безнаказанно и вольготно, но события последнего месяца ясно показали — придут и за ними.